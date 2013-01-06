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Понеділок, 30 січня
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Четверо українських військових загинули, п’ятеро отримали поранення - штаб
Сили АТО перейшли в наступ і зайняли важливий пост під Авдіївкою – Полторак
Поета Олександра Олеся перепоховали на Лук’янівському кладовищі в Києві
Бойовики вдарили з артилерії по житловому сектору Авдіївки, є поранені – поліція
новини
Ексклюзив
22:00
Українки здобули нагороди у міжнародному легкоатлетичному турнірі в Стокгольмі
21:41
Луценко прокоментував нові подробиці трагедії у Княжичах
21:28
Нацгвардія затримала перевізника нелегальних медпрепаратів
20:56
Аваков прокоментував надання права на володіння зброєю
20:46
У бою під Авдіївкою частини ЗСУ просунулися вперед - журналіст
20:13
Суд відмовив в арешті судді, якого затримали «на гарячому»
19:52
Бій під Авдіївкою триває досі - журналіст
19:44
У Слов'янську стався вибух під час смолоскипної ходи
19:27
Кандидатку в президенти Франції Ле Пен звинуватили у привласненні грошей
18:56
Четверо українських військових загинули, п’ятеро отримали поранення - штаб
18:41
У Києві відбувається смолоскипна хода на честь Героїв Крут – онлайн-трансляція
18:27
Нью-Йоркський суд тимчасово дозволив мігрантам не виконувати указ Трампа
18:14
Шульца обрали кандидатом в канцлери Німеччини від Соціал-демократів
17:57
В Одесі сталася стрілянина на ринку, одна людина поранена
17:41
Сили АТО перейшли в наступ і зайняли важливий пост під Авдіївкою – Полторак
17:27
У боях під Авдіївкою загинув "комбат" бойовиків із позивним "Грек" – журналіст
16:56
Українці здобули "бронзу" в змішаній естафеті на Чемпіонаті Європи з біатлону
16:31
В Україні посиляться морози. На сході до -28°
читати більше
14:47
Поета Олександра Олеся перепоховали на Лук’янівському кладовищі в Києві (Оновлено)
10:15
Едвард Лукас: Існує небезпека укладання нових ялтинських угод, що передадуть Росії Грузію та Україну
09:19
Данилишин: Протягом 2017-го очікується поступове зменшення частки проблемних кредитів
14:00
Володимир Лавренчук: 2017-го гривневі кредити стануть цікавими для більшості контрагентів
12:59
Дмитро Сологуб: Якщо макроекономічна стабільність триватиме, то поступово знижуватимуться й відсоткові ставки
11:53
Данилишин назвав основні загрози для належної роботи банківської системи України
10:48
За три роки Україна отримала від світу військової допомоги на 3 млрд грн
17:12
У розшуку за підозрою у злочинах проти Автомайдану перебувають ще четверо екс-беркутівців
16:52
Суд відмовився взяти під варту затриманого напередодні екс-беркутівця
14:52
Танки, зброя і тисячна армія. Як російська агресія змусила НАТО посилювати східний фланг
14:50
«Це не Майдан». Реакція соцмереж на блокування активістами київських доріг
15:02
Переговори в Казахстані як друга спроба встановити мир у Сирії. Огляд інопреси
12:22
"День порохобота". Реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
09:30
Едвард Лукас: Найгірші в історії американської розвідки пробоїни з’явилися за Адміністрації Обами
22:42
У "ЛНР" стрімко погіршується криміногенна обстановка – джерело
13:02
Майкл Бініон: Європа взагалі не уявляє, з чого почати відносини з Трампом
12:11
Французький соціолог: Росія є водночас учасником збройного конфлікту в Україні і замирювачем, що ускладнює справу
16:35
У "ЛНР" студентам пропонують платити 20 тис. рублів за дипломи російських вишів – джерело
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"Битва за Арсенал" та марш пам'яті героїв Крут у Києві
У Києві перепоховали прах Олександра Олеся
На півдні України тривають навчання українських ВМС
Канада передала українським лікарням 10 автомобілів "швидкої допомоги"
Cтріт-арт роботи канадського художника Roadsworth