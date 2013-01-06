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Неділя, 1 січня
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Терористи вдарили з 122-мм артилерії по позиціях сил АТО біля Водяного – штаб
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10:22
The Economist: Підігрітий перемогою Трампа популізм лише посилюватиме позиції у 2017 році
19:55
У Туреччині затримали вісьмох членів ІДІЛ за підозрою в підготовці теракту в новорічну ніч
19:39
На Донеччині відкрили відбудовані мости через річки Казенний Торець та Сіверський Донець
19:25
Президент нагородив медаллю Валерію Бурлакову
18:58
У Маріуполі запрацювала система охорони морських кордонів "AEROS"
18:35
Порошенко доручив збільшити доплати бійцям, які перебувають у зоні АТО
18:18
Терористи вдарили з 122-мм артилерії по позиціях сил АТО біля Водяного – штаб
18:01
На контрактну службу в ЗСУ в 2016 році прийшли 70 тис. осіб – Порошенко
17:57
Із окупованого Криму люди масово їдуть на материкову Україну на новорічні свята
17:33
У Гельсінкі автомобіль в’їхав у натовп, є травмовані
17:17
Порошенко прибув у Широкине, щоб привітати військових із Новим роком (Оновлено)
16:56
Верховний Суд РФ запросив матеріали першої скарги політв’язня Костенка – адвокат
16:41
Генштаб: 2017-й визначено роком Військово-морських сил
16:24
Туреччина заявила про масштабну хакерську атаку на енергосистему
16:08
Українські туристи декілька днів не можуть вилетіти додому з аеропорту в ОАЕ
15:51
Гравець луганської "Зорі" перейшов у "Фенербахче"
15:27
Бойовики концентровано обстріляли лінію фронту від Попасної до Мар'їнки – карта
15:05
У Херсоні затримали чоловіків, які вдруге збиралися підпалити квартиру мера
читати більше
10:22
The Economist: Підігрітий перемогою Трампа популізм лише посилюватиме позиції у 2017 році
10:01
Інженер-протезист: Від літа 2016-го зросла кількість військових, які потребують протезування
09:03
Едвард Лукас: Росія набагато слабша за Захід, проте Путін має деякі серйозні переваги
13:13
Аґнія Ґріґас: Потужним джерелом нестабільності у країнах Балтії є корумповані політики, пов’язані з Кремлем
12:32
Французький політолог: Мінські угоди лише допомогли трохи виграти час, нічого більше
16:11
Від успіху «Лестера» до провалу «Динамо». Підсумки спортивного 2016-го року
15:15
Україна у 2016. Головні перемоги і зради
09:25
Анна Корбут: ЄС виділить Україні €90 млн на зарплати новим фахівцям з реформ
12:47
Любомир Шавалюк: Націоналізація Приватбанку - не така вже й невигідна покупка
11:57
Президент Європлатформи пам’яті та сумління: Заборона комуністичних символів в Україні матиме добрий ефект
13:53
Бюджет України на 2017 рік. Основні цифри
11:54
Рада погодилася продовжити вечірнє засідання до вичерпання порядку денного
14:38
Націоналізація Приватбанку. Реакція соцмереж
09:30
Денис Казанський: Далі скарг у соцмережах луганчани та донеччани йти поки що не готові
14:01
Едвард Лукас: Російські можновладці переконані, що світ існує за вовчими законами
13:02
Соціолог: В Україні значно зросла кількість прихильників УПЦ (КП)
12:14
Французький екс-посол у Києві: Побоювання України щодо результатів майбутніх виборів у Франції перебільшені
13:35
В Алеппо розгортається найкривавіший бій сирійської війни. Огляд інопреси
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