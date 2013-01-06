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Понеділок, 16 січня
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топ новини
Порошенко доручив МЗС передати у Міжнародний суд в Гаазі позов проти Росії
Бойовики застосували артилерію на двох напрямках – карта АТО
Правознавцю Володимиру Василенку виповнилося 80 років
РФ має виконати свої зобов'язання з безпеки для реалізації політичної частини мінських угод - Байден
новини
Ексклюзив
17:42
Російський журналіст переїхав на постійне проживання в Україну
17:26
Стрілянина в "бурштиновому" містечку на Житомирщині: поліція встановила особи кількох учасників
17:18
Суд Англії завтра розгляне позов РФ проти України щодо «боргу Януковича»
17:09
У Кабміні пояснили, чому потрібно ігнорувати сніданок Пінчука на економічному форумі в Давосі
16:59
Меркель відповіла на критику Трампа
16:50
Голова ОБСЄ Курц вдруге за місяць відвідає Україну з робочим візитом
16:36
Міністерство фінансів подало на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції
16:24
Поліція зібрала докази злочинної діяльності понад півсотні "ДНРівських" суддів
16:09
Делегація ЗСУ вирушила до штаб-квартири НАТО
15:55
Порошенко проігнорує сніданок Пінчука на економічному форумі в Давосі
15:41
Підполковника ЗСУ засудили за держзраду й дезертирство в період анексії Криму
15:40
У Молдові хочуть провести референдум про відставку Додона
15:33
Поблизу місця авіакатастрофи Boeing-747 в Киргизстані знайшли перший "чорний ящик"
15:29
Апеляційний суд переніс розгляд скарги у справі Охендовського
15:14
Кораблі ВМС Великої Британії привели у готовність через повернення російського авіаносця з Сирії
14:59
У Мінінфраструктури пообіцяли запустити до Європи три нові залізничні маршрути
14:44
Порошенко доручив МЗС передати у Міжнародний суд в Гаазі позов проти Росії
14:34
Російські військові з Донбасу в ефірі СТБ. Реакція соцмереж
читати більше
14:34
Російські військові з Донбасу в ефірі СТБ. Реакція соцмереж
11:50
Правознавцю Володимиру Василенку виповнилося 80 років
10:54
Леся Василенко: Реальними засобами юридичного захисту постраждалих під час Майдану є звернення до МКС та ЄСПЛ
09:11
The Economist: У 2018–2019 роках Великій Британії цілком може загрожувати безлад
12:19
Едвард Лукас: НАТО фактично перетворилося на блеф
11:30
Олександр Крамар: Справжні мотиви розробників системи субсидій в Україні далекі від інтересів держави
10:17
Денис Казанський: Цьогоріч, найпевніше, побачимо остаточне перетворення ОРДіЛО на Придністров’я
22:59
Бойовики "ДНР" не хочуть воювати через посилення контролю за військовою дисципліною – джерело
14:49
РФ посилює військову присутність в Білорусі
14:08
Скандальний і неперевірений. Світові ЗМІ про публікацію компромату на Трампа
17:56
Українсько-польські конфлікти у 2016 році. Розбиті пам'ятники і спалені прапори
09:38
The Economist назвав топ-10 країн з найбільшими темпами економічного зростання у 2017 році
11:11
The Economist: У 2017-му Індія випередить Китай за темпами економічного зростання
10:00
The Economist: Видатки на туризм у 2017-му зростуть на 4%
12:40
The Economist: Світ уже ніколи не потребуватиме більше наявної сталі, виплавленої із залізної руди
11:33
The Economist: Світовий рекламний ринок у 2017-му зросте на 3%
12:19
The Economist: У 2017-му Китай випередить США за касовими зборами від кіно
11:10
The Economist спрогнозував зростання світового попиту на авто у 2017 році
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На Хмельниччині відбулись перші в новому році польоти бомбардувальної авіації
Військові інженери почали наводити міст на Вінниччині
Як виглядає Донецьк на початку 2017 року
Збройні Сили України допомагають долати наслідки хуртовини на Одещині
Теракт в Ізраїлі. Вантажівка в'їхала в натовп в Єрусалимі