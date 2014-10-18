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Понеділок, 9 січня
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топ новини
Бойовики застосували "Град" у районі Сизого – штаб
У зоні АТО отримали поранення п'ятеро військових – Міноборони
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Через негоду обмеження на рух транспорту зберігаються в чотирьох областях
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У Польщу прибули перші американські танки
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У Греції знайшли мертвим російського консула
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21:15
Австрійські дослідники порахували втрати ЄС від санкцій проти Росії
20:58
На Донеччині поліція сформувала штурмовий загін
20:35
У Німеччині готуються відбивати хакерські атаки перед виборами до Бундестагу
20:12
Хворого політв’язня Клиха етапують із Грозного до Челябінська – депутат
19:59
Кличко показав відео, як перевіряв прибирання снігу в Києві
19:39
У Пентагоні підтвердили повідомлення про корабель, що здійснив постріли по іранських суднах
19:10
У центрі Києва дипломат заблокував рух трамваїв припаркованою автівкою
18:48
З’явилося офіційне підтвердження щодо гри Шахтаря з іспанською Сельтою у Харкові
18:21
Бойовики застосували "Град" у районі Сизого – штаб
18:11
Росія увійшла до п’ятірки найнебезпечніших для журналістів країн
17:59
У Росії заявили про можливість повернення в Україну деяких її засуджених громадян
17:48
У Харкові четверо п’яних молодиків вчинили стрілянину по перехожих
17:42
Newsweek: статус культурних столиць сприятиме розвитку європейських міст
17:35
У СБУ відмовилися коментувати ситуацію щодо трьох бійців, які зникли на Донбасі
17:10
Поліція відкрила провадження за фактом вибуху в житловому будинку в Сумах
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09:38
The Economist назвав топ-10 країн з найбільшими темпами економічного зростання у 2017 році
11:11
The Economist: У 2017-му Індія випередить Китай за темпами економічного зростання
10:00
The Economist: Видатки на туризм у 2017-му зростуть на 4%
12:40
The Economist: Світ уже ніколи не потребуватиме більше наявної сталі, виплавленої із залізної руди
11:33
The Economist: Світовий рекламний ринок у 2017-му зросте на 3%
12:19
The Economist: У 2017-му Китай випередить США за касовими зборами від кіно
11:10
The Economist спрогнозував зростання світового попиту на авто у 2017 році
11:20
The Economist: Путін бачить себе збирачем історичних земель Росії, новим царем
10:01
Оксана Сироїд: У 2017-му Україна стане іспитом на сумління для демократичних держав
14:29
Олександр Крамар: Відновлення промислового виробництва 2017-го буде неоднорідним
13:11
The Economist: Сі Цзіньпін зосередив більше влади, ніж будь-який китайський лідер за останній час
11:30
Мустафа Джемілєв: Для якісного дослідження стану прав людини у Криму потрібна постійна місія ООН
10:00
The Economist: Ядерна зброя почала становити найбільшу загрозу від часів завершення холодної війни
13:09
The Economist: ІДІЛ знищать у 2017-му році
11:53
Андрій Левус: По всій території України триває підготовка майданчиків для розпаду держави
15:00
The Economist спрогнозував скорочення потоку мігрантів до Європи у 2017-му
11:45
Від Львова до Слов'янська. Українські міста влаштували смолоскипні марші на честь Бандери
10:30
The Economist назвав найпопулярніші професії 2017-го
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