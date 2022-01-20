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Неділя, 22 січня
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топ новини
Акції проти війни Путіна в Україні пройшли по всьому світу
Бойовики вдарили з мінометів на Маріупольському напрямку – штаб
Новий глава Пентагону й міністр внутрішньої безпеки США склали присягу
У трьох областях зберігається критична аварійність на дорогах – інфографіка
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21:51
Руні став найкращим бомбардиром в історії «Манчестер Юнайтед»
21:25
Акції проти війни Путіна в Україні пройшли по всьому світу
21:07
Смертельна ДТП у Маріуполі за участю військових: Автомобіль розірвало навпіл
20:44
У Вашингтоні тисячі жінок вийшли на марш проти риторики Трампа
20:32
Екс-президент Гамбії добровільно залишив президентський палац
20:19
У Кремлі розповіли про очікування від нової адміністрації США щодо війни на Донбасі
19:55
Після інавгурації Трампа сайт Білого дому відразу зазнав змін
19:35
У Володимирському соборі Києва помолилися за загиблих «кіборгів»
19:23
У Кремлі відповіли на ідею Трампа пом'якшити санкції в обмін на ядерну угоду
18:50
У США вирішили, хто представлятиме країну на переговорах щодо Сирії в Астані
18:31
Бойовики вдарили з мінометів на Маріупольському напрямку – штаб
18:09
Посол України в США розповів про розмову з Трампом
17:52
На одеському ринку "Привоз" сталася масштабна пожежа
17:37
КМДА пояснила проблеми зі сплатою комунальних рахунків у касах "Ощадбанку"
17:19
СБУ оприлюднила відеодокази підготовки замаху на народного депутата
16:50
Генштаб підтримав наміри місії ОБСЄ працювати на Донбасі в нічний час
16:29
Новий глава Пентагону й міністр внутрішньої безпеки США склали присягу
16:15
Прокуратура відкрила провадження через масове отруєння школярів у Житомирі
читати більше
12:22
"День порохобота". Реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
09:30
Едвард Лукас: Найгірші в історії американської розвідки пробоїни з’явилися за Адміністрації Обами
22:42
У "ЛНР" стрімко погіршується криміногенна обстановка – джерело
13:02
Майкл Бініон: Європа взагалі не уявляє, з чого почати відносини з Трампом
12:11
Французький соціолог: Росія є водночас учасником збройного конфлікту в Україні і замирювачем, що ускладнює справу
16:35
У "ЛНР" студентам пропонують платити 20 тис. рублів за дипломи російських вишів – джерело
13:12
Поліція: 17 працівників спецпідрозділу КОРД раніше працювали в «Беркуті»
18:51
Суд продовжив арешт п’ятьом екс-беркутівцям
17:43
Генпрокуратура РФ підтвердила, що десятеро екс-беркутівців отримали російське громадянство (Оновлено)
11:31
Через постійні зриви засідань процес над екс-беркутівцями можуть зробити закритим – суддя
11:17
Суддя: У 2017 році стане відомо, коли завершиться процес над екс-беркутівцями
14:34
Російські військові з Донбасу в ефірі СТБ. Реакція соцмереж
11:50
Правознавцю Володимиру Василенку виповнилося 80 років
10:54
Леся Василенко: Реальними засобами юридичного захисту постраждалих під час Майдану є звернення до МКС та ЄСПЛ
09:11
The Economist: У 2018–2019 роках Великій Британії цілком може загрожувати безлад
12:19
Едвард Лукас: НАТО фактично перетворилося на блеф
11:30
Олександр Крамар: Справжні мотиви розробників системи субсидій в Україні далекі від інтересів держави
10:17
Денис Казанський: Цьогоріч, найпевніше, побачимо остаточне перетворення ОРДіЛО на Придністров’я
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У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту
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В італійській провінції Пескара снігова лавина накрила готель. Є загиблі
Смог у Києві. Природне явище чи забруднення повітря?