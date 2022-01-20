Тиждень.UA
Новини
Колонки
Політика
Економіка
Світ
Суспільство
Культура
Історія
Подорожі
авто
галерея
тиждень tv
журнал
передплата
прес-релізи
Приватна урбаністика
Четвер, 26 січня
Укр
Eng
Мобільний
RSS
топ новини
Терористи завдали інтенсивних ударів з артилерії та "Граду" – карта АТО
Трамп може пожертвувати Україною заради дружби з РФ проти Китаю – FT
За три роки Україна отримала від світу військової допомоги на 3 млрд грн
Уночі бойовики застосували на Луганщині системи залпового вогню «Град»
новини
Ексклюзив
13:41
У вбивствах Нігояна, Жизневського і Сеника запідозрили силовиків – Горбатюк
13:27
Очільник чернігівської поліції також відмовився від конкурсу на посаду голови Нацполіції
13:17
У Києві на хабарі затримали професора університету
13:16
НАБУ оголосило підозру ще двом керівникам Об'єднаної гірничо-хімічної компанії
13:08
Опитування оцінило шанси Меркель і Шульца у перегонах за крісло канцлера Німеччини
12:59
Дмитро Сологуб: Якщо макроекономічна стабільність триватиме, то поступово знижуватимуться й відсоткові ставки
12:52
У Дніпрі невідомі розстріляли авто охоронної фірми, загинув чоловік
12:47
УПЦ МП заявила про обшуки в організатора "хресного ходу"
12:42
Українці з КПІ стали першими в світовому рейтингу «білих» хакерів
12:34
Україна стане для Трампа випробуванням у стосунках з Путіним – WSJ
12:32
Терористи завдали інтенсивних ударів з артилерії та "Граду" – карта АТО
12:22
Росгвардія взялася патрулювати акваторію Керченської протоки
12:17
Нуланд вирішила піти з посади в держдепі США - ЗМІ
12:13
Трамп може пожертвувати Україною заради дружби з РФ проти Китаю – FT
12:10
НАТО цьогоріч утричі збільшить інвестиції в Польщу
12:06
Викритий на хабарництві заступник мера Ужгорода міг утекти з України – ЗМІ
11:56
Прокуратура відправила в суд обвинувачення проти чотирьох суддів, які перейшли на бік "ЛНР"
11:53
Данилишин назвав основні загрози для належної роботи банківської системи України
читати більше
12:59
Дмитро Сологуб: Якщо макроекономічна стабільність триватиме, то поступово знижуватимуться й відсоткові ставки
11:53
Данилишин назвав основні загрози для належної роботи банківської системи України
10:48
За три роки Україна отримала від світу військової допомоги на 3 млрд грн
17:12
У розшуку за підозрою у злочинах проти Автомайдану перебувають ще четверо екс-беркутівців
16:52
Суд відмовився взяти під варту затриманого напередодні екс-беркутівця
14:52
Танки, зброя і тисячна армія. Як російська агресія змусила НАТО посилювати східний фланг
14:50
«Це не Майдан». Реакція соцмереж на блокування активістами київських доріг
15:02
Переговори в Казахстані як друга спроба встановити мир у Сирії. Огляд інопреси
12:22
"День порохобота". Реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
09:30
Едвард Лукас: Найгірші в історії американської розвідки пробоїни з’явилися за Адміністрації Обами
22:42
У "ЛНР" стрімко погіршується криміногенна обстановка – джерело
13:02
Майкл Бініон: Європа взагалі не уявляє, з чого почати відносини з Трампом
12:11
Французький соціолог: Росія є водночас учасником збройного конфлікту в Україні і замирювачем, що ускладнює справу
16:35
У "ЛНР" студентам пропонують платити 20 тис. рублів за дипломи російських вишів – джерело
13:12
Поліція: 17 працівників спецпідрозділу КОРД раніше працювали в «Беркуті»
18:51
Суд продовжив арешт п’ятьом екс-беркутівцям
17:43
Генпрокуратура РФ підтвердила, що десятеро екс-беркутівців отримали російське громадянство (Оновлено)
11:31
Через постійні зриви засідань процес над екс-беркутівцями можуть зробити закритим – суддя
читати більше
війна
Маловідомі сторінки війни
Дебальцевський щоденник
Наші перемоги!
Іловайський котел
фоторепортаж
Cтріт-арт роботи канадського художника Roadsworth
Субтропічні руїни. Як "розквітла" Абхазія під російським протекторатом
Різдвяний рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок
У Києві відкрили пам'ятну дошку Євгену Коновальцю
"Живий ланцюг єдності" на мосту Патона у Києві