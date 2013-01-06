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Середа, 1 лютого
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Порошенко присвоїв звання Героя України капітану, який загинув у боях за Авдіївку
Сили АТО відбили кілька нападів терористів у районі Авдіївки – штаб
У Мінську домовилися про обмін списками полонених – ОБСЄ
Полторак підтвердив обстріл літака ВМС російськими окупантами і опублікував фото
Теми дня
Запеклі бої під Авдіївкою
новини
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21:47
Фійон втратив першість у президентських перегонах – дані опитування
21:32
Порошенко нагородив захисників Авдіївки, 11 із них – посмертно
21:02
В Авдіївці знову відновилися обстріли – поліція
20:42
Порошенко обговорив із Нетаньягу угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем
20:22
У ГПУ розповіли подробиці про затриманого в Авдіївці коригувальника вогню бойовиків
20:02
У ВМС прокоментували ситуацію із обстрілом літака російськими окупантами
19:31
Порошенко присвоїв звання Героя України капітану, який загинув у боях за Авдіївку
19:21
У Міжнародному суді ООН назвали дати перших слухань за позовом України проти Росії
19:09
Сили АТО відбили кілька нападів терористів у районі Авдіївки – штаб
18:41
Укроборонпром відправить додаткові бригади для ремонту озброєння в зоні АТО
18:28
Україна вимагає від Кремля звільнити Курбедінова
18:08
У Мінську домовилися про обмін списками полонених – ОБСЄ
17:57
Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню в Авдіївці
17:44
ОБСЄ повинно отримати повний доступ до району боїв на Донбасі – Сайдік
17:44
Турчинов доручив підготувати оперативні плани на випадок наступу ворога в районі Авдіївки
17:40
Важке озброєння на Донбасі має бути відведене до 5 лютого - ОБСЄ
17:27
НАБУ опублікувало відео затримання судді Солом'янського райсуду Києва
17:24
Генсек НАТО закликав до негайного припинення вогню на Донбасі
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14:07
Світова преса про бої під Авдіївкою: «Гради» запрацювали після дзвінка Трампа Путіну
09:41
Загострення під Авдіївкою. Хронологія зіткнення (оновлюється)
13:52
У зоні АТО від початку 2017 року загинули 13 військових
18:34
У ГПУ заявили, що Росія поки не вимагала екстрадиції Церцвадзе
17:39
Захист Януковича отримав підозру в справі про держзраду екс-президента
14:47
Поета Олександра Олеся перепоховали на Лук’янівському кладовищі в Києві (Оновлено)
10:15
Едвард Лукас: Існує небезпека укладання нових ялтинських угод, що передадуть Росії Грузію та Україну
09:19
Данилишин: Протягом 2017-го очікується поступове зменшення частки проблемних кредитів
14:00
Володимир Лавренчук: 2017-го гривневі кредити стануть цікавими для більшості контрагентів
12:59
Дмитро Сологуб: Якщо макроекономічна стабільність триватиме, то поступово знижуватимуться й відсоткові ставки
11:53
Данилишин назвав основні загрози для належної роботи банківської системи України
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За три роки Україна отримала від світу військової допомоги на 3 млрд грн
17:12
У розшуку за підозрою у злочинах проти Автомайдану перебувають ще четверо екс-беркутівців
16:52
Суд відмовився взяти під варту затриманого напередодні екс-беркутівця
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«Це не Майдан». Реакція соцмереж на блокування активістами київських доріг
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Невідома Україна: Азово-Сиваський природний заповідник
У Києві відбулася акція на підтримку адвоката Еміля Курбедінова
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